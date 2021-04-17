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17.04.2021 (09:00)

На российской военной базе ЮВО в Абхазии количество военнослужащих по контракту возросло на 15%

На российской военной базе Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии количество военнослужащих по контракту в 2021 году возросло на 15% в сравнении с начальным периодом 2020 года.

Заключившие контракт молодые люди пополнили разнородные подразделения воинского соединения, большинство занимает должности водителей гусеничной и колёсной техники мотострелковых и танковых подразделений, также связистов, разведчиков. Именно эти специальности наиболее востребованы в 2021 году.

Основными требованиями, предъявляемыми к кандидатам для прохождения военной службы по контракту, являются образование не ниже полного среднего, годность к военной службе по медицинским показателям, высокий уровень физической подготовки, а также положительные результаты психологического тестирования. По результатам испытаний лишь один из четырех кандидатов смог пройти отбор на соответствие предъявляемым требованиям.

Рост денежного довольствия и надбавок, поступление новой техники в войска ЮВО, увеличение качества и интенсивности боевой подготовки – все эти факторы привлекают кандидатов для прохождения военной службы по контракту на российской военной базе ЮВО в Абхазии.

До конца текущего года военнослужащие контрактной службы на российской военной базе ЮВО в Абхазии будут составлять более трети от общего количества личного состава соединения.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Контрактник , Служба по контракту , Южный военный округ
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