17.04.2021 (08:40)

Новобранцы из Дагестана будут проходить службу во всех регионах Российской Федерации от Калининграда до Хабаровска

С 1 апреля на территории Республики Дагестан, как и по всей стране, стартовал весенний 2021 года призыв граждан на военную службу.

Военным комиссариатам республики предстоит призвать и отправить в войска порядка 3 тыс. человек. Новобранцы из Дагестана будут проходить службу в воинских частях и соединениях во всех регионах Российской Федерации от Калининграда до Хабаровска.

Особенностью весеннего призыва текущего года стало проведение вакцинации от COVID-19 сотрудников военкоматов и медицинских комиссий.

Вакцинацию отечественным препаратом «Гам-КОВИД-Вак» все сотрудники военкоматов получили ещё до начала призывных мероприятий, в том числе и в отдаленных районах Дагестана.

Помимо этого, на всех призывных пунктах предприняты дополнительные противоэпидемические меры для предупреждения и недопущения распространения вирусных инфекций. Призывные и сборные пункты в полном объёме обеспечены бесконтактными термометрами, бактерицидными облучателями, тест-системами, медицинскими масками, дезинфицирующими средствами.

Кроме того, предусмотрена регулярная дезинфекция помещений и мест общего пользования. Перевозка граждан на призывные и сборные пункты осуществляется в сопровождении сотрудников военных комиссариатов и медицинских работников, используется автотранспорт, прошедший специальную дезинфекционную обработку.

Также граждане, призванные на военную службу, будут доставляться в составе команд автомобильным, железнодорожным и авиатранспортом. Для доставки в отдаленные районы спланировано около 10 авиарейсов военно-транспортной авиации ВВС и гражданской авиации.

Республиканский сборный пункт начал выполнение мероприятий весеннего призыва с 1 апреля 2021 г. и продолжит до 15 июля 2021 г. Первая отправка молодого пополнения спланирована на 20 апреля с. г.

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