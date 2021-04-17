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17.04.2021 (08:20)

Моряки Подводных сил ТОФ примут участие в параде Победы в Хабаровске

Военнослужащие Подводных Сил Тихоокеанского флота в составе объединенного парадного расчета ТОФ примут участие в параде Победы, который пройдёт 9 мая в Хабаровске.

Всего же флот на праздничных торжествах в столице края будут представлять более 200 военных моряков Подводных сил и Войск и сил на Северо-востоке России.

В Вилючинске уже завершилась подготовка парадного расчета и знаменной группы подводников: подготовлена парадная форма, проведены частные тренировки. Все военнослужащие, убывающие на парад, прошли профилактическую вакцинацию от новой коронавирусной инфекции препаратом «Гам-КОВИД-ВАК».

Ранее, 6 апреля, с Камчатки в Хабаровск самолетом военно-транспортной авиации Ил-76 для участия в тренировках парада прибыли первые 110 военнослужащих Камчатского соединения морской пехоты. Стоит отметить, что в прошлом году военнослужащие ТОФ, проходящие службу на Камчатке, также были   участниками парада в Хабаровске.  

Отдел информационного обеспечения Приморского региона (г. Владивосток)
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Метки:
Тихоокеанский флот , Восточный военный округ
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