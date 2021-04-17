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17.04.2021 (08:00)

Военнослужащие армейского корпуса ВВО на Сахалине приняли участие в открытии Всероссийской акции «Вахта Памяти»

Военнослужащие армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) на Сахалине приняли участие в торжественном открытии Всероссийской акции «Вахта Памяти».

Впервые за всю историю существования акции, старт началу поисков останков погибших воинов в Великой Отечественной войне был дан на Сахалине. Специально для этого в Южно-Сахалинск приехало более 250 поисковиков из разных городов страны.

Церемония началась с возложения венков военнослужащими роты почётного караула армейского корпуса ВВО к Вечному огню на площади Славы областного центра. После минуты молчания ветераны, активисты, юнармейцы, представители правительства и горожане отдали дань памяти погибшим воинам преподнеся красные гвоздики к мемориалу. Звуковое сопровождение мероприятия обеспечили военнослужащие духового оркестра Южно-Сахалинского гарнизона.

После торжественного открытия всероссийской акции «Вахта Памяти» в здании правительства Сахалинской области состоялась передача личных вещей и медальона бойца красноармейца Филиппа Мишкарудного его правнучке Анастасии Ходиной. Он считался пропавшим без вести с июня 1942 года. Во время поисковых работ на лесной поляне близ деревни Давыдово в Новгородской области поисковики нашли останки пропавшего.

Через несколько дней участники поискового движения России и активисты отправятся в многочисленные экспедиции по поиску останков погибших бойцов Красной Армии по всей стране.

Благодаря теплой погоде, в этом году на территории Сахалинской области полевые работы стартуют первыми в России, а уже в ближайшие дни состоится межрегиональная экспедиция «Дальневосточный фронт», в которой примут участие более 40 человек из 10?12 регионов страны. В июле мы надеемся попасть на остров Шумшу. Кроме Смирныховского района и Северных Курил (в этих местах шли наиболее ожесточенные бои в 1945-м), продолжим работу по проекту увековечивания памяти военных летчиков «Вечный полет» — сказал руководитель регионального отделения всероссийского движения Артем Бандура.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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