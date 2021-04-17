17.04.2021 (07:40)

Во Владивостоке морские пехотинцы ТОФ обеспечили проведение военно-тактической игры для юнармейцев «Звезда морского пехотинца»

Во Владивостоке, на полигоне морской пехоты Тихоокеанского флота «Горностай» впервые проведена юнармейская военно-тактическая игра «Звезда морского пехотинца». В игре приняли участие 10 юнармейских команд школ столицы Приморья и военно-патриотический клуб «Восток». Обеспечение игры было организовано приморским соединением морской пехоты ТОФ.

Юные патриоты состязались в военно-прикладных дисциплинах спорта, преодолевали полосу разведчика, выполняли неполную разборку и сборку автоматов Калашникова на время, провели начальное стрелковое упражнение, ориентирование на местности, учились оказывать первую медицинскую помощь условно раненным и тренировались в одевании средств индивидуальной защиты.

Кроме того, с юнармейцами были проведены тактические игры на местности с использованием полноразмерных макетов боевого стрелкового оружия.

Судьями и инструкторами на этапах игры были назначены военнослужащие соединения морской пехоты. Тактическая обстановка соревнований обеспечивалась стрельбами холостым боеприпасом, дымовыми гранатами и другими средствами имитации боя. Для обеспечения отдельных конкурсов были задействованы современные бронетранспортеры БТР-82А.

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