17.04.2021 (07:20)

Завершился второй этап конкурса «Мастера автобронетанковой техники» в Республике Бурятия

В танковом соединении Восточного военного округа (ВВО), дислоцированном в Бурятии, завершился второй этап конкурса по полевой выучке «Мастера автобронетанковой техники» между командами соединений и воинских частей общевойскового объединения ВВО.

По условиям состязания все конкурсанты преодолевали труднопроходимые сложнейшие препятствия, такие как противотанковый ров, змейка, косогор, тупиковая эстакада, железнодорожная платформа, а также глубокий брод.

Военнослужащим необходимо было выполнить буксирование полуприцепа тягачом по ограниченным проездам с постановкой его в габаритный дворик задним ходом.

Свой профессионализм водители показывали на легковых внедорожниках УАЗ-3151 и армейских грузовиках УРАЛ-4320, КамАЗ-5350, а также на тягаче КамАЗ 65225.

По итогам конкурса команда победителей отправится на окружной этап конкурса, который состоится в Забайкальском крае.

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