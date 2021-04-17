17.04.2021 (07:20)
Завершился второй этап конкурса «Мастера автобронетанковой техники» в Республике Бурятия
В танковом соединении Восточного военного округа (ВВО), дислоцированном в Бурятии, завершился второй этап конкурса по полевой выучке «Мастера автобронетанковой техники» между командами соединений и воинских частей общевойскового объединения ВВО.
По условиям состязания все конкурсанты преодолевали труднопроходимые сложнейшие препятствия, такие как противотанковый ров, змейка, косогор, тупиковая эстакада, железнодорожная платформа, а также глубокий брод.
Военнослужащим необходимо было выполнить буксирование полуприцепа тягачом по ограниченным проездам с постановкой его в габаритный дворик задним ходом.
Свой профессионализм водители показывали на легковых внедорожниках УАЗ-3151 и армейских грузовиках УРАЛ-4320, КамАЗ-5350, а также на тягаче КамАЗ 65225.
По итогам конкурса команда победителей отправится на окружной этап конкурса, который состоится в Забайкальском крае.