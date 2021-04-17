17.04.2021 (07:00)
Артиллеристы ВВО готовятся к сдаче контрольной проверки за зимний период обучения в Бурятии
Военнослужащие артиллерийского соединения общевойскового объединения Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного в Республике Бурятия, готовятся к сдаче контрольной проверки за зимний период обучения.
Также к проверке будет привлечено подразделение радиационной, химической, биологической защиты и другие воинские части и подразделения.
Мероприятия второй очереди контрольной проверки пройдут с 19 по 30 апреля текущего года.
В ходе мероприятия предусмотрено проведение контрольных занятий, в результате которых военнослужащие отработают действия по тревоге, обеспечат вывод техники в указанный район и выполнят одиночные и групповые нормативы по тактической, специальной, технической, инженерной подготовке и радиационной, химической и биологической защите.
Командирский состав, в свою очередь, продемонстрирует навыки управления подчиненными подразделениями и организацией обеспечения деятельности войск.
Цель контрольных проверок — оценка слаженности практических действий подразделений, навыков командования и военнослужащих в ходе выполнения задач по предназначению в любых условиях обстановки и времени суток, а также организации всех видов обеспечения.
После завершения мероприятий контрольной проверки военнослужащие приступят к переводу вооружения, военной и специальной техники на летний период эксплуатации.