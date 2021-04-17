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17.04.2021 (07:00)

Артиллеристы ВВО готовятся к сдаче контрольной проверки за зимний период обучения в Бурятии

Военнослужащие артиллерийского соединения общевойскового объединения Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного в Республике Бурятия, готовятся к сдаче контрольной проверки за зимний период обучения.

Также к проверке будет привлечено подразделение радиационной, химической, биологической защиты и другие воинские части и подразделения.

Мероприятия второй очереди контрольной проверки пройдут с 19 по 30 апреля текущего года.

В ходе мероприятия предусмотрено проведение контрольных занятий, в результате которых военнослужащие отработают действия по тревоге, обеспечат вывод техники в указанный район и выполнят одиночные и групповые нормативы по тактической, специальной, технической, инженерной подготовке и радиационной, химической и биологической защите.

Командирский состав, в свою очередь, продемонстрирует навыки управления подчиненными подразделениями и организацией обеспечения деятельности войск.

Цель контрольных проверок — оценка слаженности практических действий подразделений, навыков командования и военнослужащих в ходе выполнения задач по предназначению в любых условиях обстановки и времени суток, а также организации  всех видов обеспечения.

После завершения мероприятий контрольной проверки военнослужащие приступят к  переводу вооружения, военной и специальной техники на летний период эксплуатации.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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