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17.04.2021 (06:40)

Военно – тактические квесты прошли юнармейцы в галерее интерактивного боя общевойсковой армии ВВО в Приморье

В рамках военно – патриотического воспитания молодежи военнослужащие подразделения специального назначения общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО) в Приморье провели военно–тактические квесты с юнармейцами с. Сергеевка Приморского края.

Военизированные задания воспитанниками выполнялись в галерее интерактивного боя на приказарменной учебно материальной базе.

Воспитанники под присмотром опытных инструкторов из подразделения спецназа получили первичные навыки обращения со стрелковым оружием.  При этом юнармейцы с применением пневматического оружия выполнили подготовительные упражнения армейской тактической стрельбы.

В боевом тире «Рубин», подросткам представилось возможным пострелять из охолощенного оружия и выполнить упражнения из автоматов оснащенных лазерным оборудованием. Также, воспитанники на тренажере «Скат» выполнили упражнения из пистолетов Ярыгина «Грач» и ПМ.

Сотрудничество военнослужащих общевойсковой армии с молодежными организациями Приморского края давно стало доброй традицией.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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