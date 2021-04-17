17.04.2021 (06:40)
Военно – тактические квесты прошли юнармейцы в галерее интерактивного боя общевойсковой армии ВВО в Приморье
В рамках военно – патриотического воспитания молодежи военнослужащие подразделения специального назначения общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО) в Приморье провели военно–тактические квесты с юнармейцами с. Сергеевка Приморского края.
Военизированные задания воспитанниками выполнялись в галерее интерактивного боя на приказарменной учебно материальной базе.
Воспитанники под присмотром опытных инструкторов из подразделения спецназа получили первичные навыки обращения со стрелковым оружием. При этом юнармейцы с применением пневматического оружия выполнили подготовительные упражнения армейской тактической стрельбы.
В боевом тире «Рубин», подросткам представилось возможным пострелять из охолощенного оружия и выполнить упражнения из автоматов оснащенных лазерным оборудованием. Также, воспитанники на тренажере «Скат» выполнили упражнения из пистолетов Ярыгина «Грач» и ПМ.
Сотрудничество военнослужащих общевойсковой армии с молодежными организациями Приморского края давно стало доброй традицией.