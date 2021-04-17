17.04.2021 (06:20)

Лучший медицинский отряд сформирован в общевойсковой армии ВВО в Приморье

На базе мотострелковой дивизии общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО), дислоцированной в Приморском крае, завершился третий этап конкурса «Военно-медицинская эстафета», который проводится в рамках Армейских международных игр (АрМИ-2021).

Свыше 60 лучших специалистов медицинской службы принимали участие в соревнованиях. В течение конкурса медицинские отряды показали навыки меткой стрельбы из автоматов и пистолетов, вождения медицинской гусеничной военной техники, преодоления единой полосы препятствий, эвакуации раненых с поля боя и оказания им первой медицинской помощи.

По итогу соревнований сформирована сборная команда, в которую вошли военнослужащие Приморской общевойсковой армии. Они будут представлять военный округ на всеармейском (четвёртом) этапе соревнований, который пройдет в г. Владикавказе с 12 по 18 мая 2021 года.

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