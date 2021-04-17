17.04.2021 (06:00)

Инспекторы ВАИ ВВО в Бурятии сопроводили колонны военной техники к месту проведения тренировок военного Парада Победы

Инспекторы военной автомобильной инспекции (ВАИ) Восточного военного округа (ВВО) в Республике Бурятия обеспечили безопасность дорожного движения и сопроводили несколько колонн военной техники, которые примут участие в Параде Победы, на аэродром «Восточный» для участия в тренировках.

В ходе мероприятий сотрудники обеспечили безопасность движения техники на дорогах общего пользования города Улан-Удэ.

Также для обеспечения безопасного движения воинских колонн на дорогах общего пользования было организовано тесное взаимодействие ВАИ ВВО с органами ГИБДД Республики Бурятия.

Стоит отметить, что перед совершением протяженного марша автомобильной военной техники, военнослужащие ВАИ тщательно изучили маршруты движения, чтобы не допустить заторов на дорогах общего пользования в черте города.

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