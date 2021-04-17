17.04.2021 (05:45)

Командующий войсками ЮВО оценил действия тактической группы армейского корпуса ЧФ в ходе учения в Крыму

Командующий войсками Южного военного округа (ЮВО) генерал армии Александр Дворников в рамках контрольной проверки за зимний период обучения оценил подготовку тактической группы армейского корпуса Черноморского флота на учении в Крыму.

На общевойсковом полигоне личный состав соединения береговой обороны продемонстрировал нестандартные методы ведения оборонительных действий морского побережья.

В составе тактической группы были задействованы танковые подразделения, мобильные миномётные и зенитные расчеты, противотанковые подразделения и мотострелковая рота на бронетранспортерах. Во взаимодействии с пехотой огневую поддержку с воздуха оказало звено вертолетов Ми-8АМТШ. Прикрытие от беспилотной авиации условного противника обеспечили расчеты зенитных комплексов “Стрела-10» и подразделения радиоэлектронной борьбы.

Генерал армии А. Дворников отметил умение командира батальонной тактической группы нешаблонно мыслить и оперативно принимать грамотные решения. Вместе с тем, командующий рекомендовал шире использовать возможности инженерных подразделений.

"Необходимо применять средства дистанционного разминирования и маскирующих дымовых завес", - посоветовал командующий войсками ЮВО.

В рамках контрольной проверки за зимний период обучения со всеми подразделениями соединений и воинских частей ЮВО, в том числе задействованными в проведении военных парадов, посвященных празднованию Дня Победы, проводятся учения, от ротных до дивизионных включительно.

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