17.04.2021 (01:00)

В рамках проведения «Дня инноваций Воздушно-десантных войск» организаторами выставки проведена широкая научно-деловая программа

На базе Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В.Ф. Маргелова (РВВДКУ) в рамках проведения второго дня выставки «День инноваций Воздушно-десантных войск» состоялись мероприятия научно-деловой программы.

В соответствии с расписанием на кафедрах прославленной «кузницы кадров» ВДВ прошли две научно-практических конференции, посвященные развитию техники, вооружения и перспективам применения различных средств десантирования, а также порядка десяти круглых столов и научно-практических семинаров.

В работе круглых столов приняло участие командование Воздушно-десантных войск, представители органов военного управления и научно-исследовательских организаций Минобороны России, заводов-изготовителей, военнослужащие ВДВ и курсанты РВВДКУ, которые выступили со своими докладами по актуальным вопросам развития ВДВ.

Тематика научно-деловой программы была посвящена развитию воздушно-десантной техники и воздушно-десантной подготовке, инженерному обеспечению, водолазной и специальной подготовке, вооружению, военной и специальной технике (ВВСТ) для Воздушно-десантных войск, средствам связи и АСУ, средствам экипировки и бронезащиты, развитию беспилотной авиации (БпЛА).



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