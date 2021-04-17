17.04.2021 (05:30)

Отряд кораблей Каспийской флотилии прошёл под Крымским мостом

Отряд кораблей Каспийской флотилии (КФл) прошёл под Крымским мостом по Керченскому проливу и зашёл в Чёрное море.

В рамках сдачи контрольной проверки за зимний период обучения 15 кораблей Каспийской флотилии, в том числе три артиллерийских и восемь десантных катеров, а также суда обеспечения совершают межфлотский переход из Каспийского в Черное море.

Накануне отряд перешёл в оперативное подчинение Черноморского флота и пополнил запасы топлива и продовольствия в порту Темрюк.

После выхода из Керченского пролива корабли КФл направились в назначенный район согласно плану проведения контрольной проверки за зимний период обучения.

На пути по Волго-Донскому каналу протяженностью более 100 километров боевые корабли преодолели 13 шлюзов, а также прошли Волгоград, Калач-на-Дону, Волгодонск, Семикаракорск.

Согласно плану сдачи контрольной проверки, экипажи катеров Каспийской флотилии во взаимодействии с силами Черноморского флота примут участие в зачётных морских учениях.

В соответствии с планом подготовки Вооруженных Сил РФ в органах военного управления, соединениях и воинских частях продолжаются контрольные проверки.

Всего в течение апреля будет проведено 4048 учений различного масштаба, в том числе 812 двусторонних, на 101 полигоне и 520 объектах учебно-материальной базы.

Учения проходят на территории всех военных округов и Северного флота, а также в районах крайнего Севера, Курильских островов и на Камчатке.

Проверкам подвергаются все виды и рода войск Вооруженных Сил РФ.



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