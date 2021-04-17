17.04.2021 (05:15)

Более 1,5 тыс. мотострелков в Сибири провели боевые стрельбы в рамках контрольной поверки

Более 1,5 тыс. военнослужащих мотострелковых соединений объединения Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированного в Сибири выполнили боевые стрельбы в рамках контрольной проверки за зимний период обучения.

Военнослужащие мотострелковых соединений совершили марши на штатной технике в заданные районы, отработав задачи по противодействию диверсионно-разведывательным группам условного противника. Кроме того, мотострелки отработали задачи по ведению боевых действий в обороне и наступлении с выполнением стрельб из стрелкового оружия, гранатомётов, вооружения бронетранспортёров БТР-82А, боевых машин пехоты БМП-2 и танков Т-72Б3.

Тактические приемы отрабатывались как в ночное, так и в дневное время. На полигонах соединений было подготовлено более 2 тыс. мишеней, имитирующих командные пункты, бронетехнику, огневые средства и живую силу противника.

В соответствии с планом подготовки Вооруженных Сил РФ в органах военного управления, соединениях и воинских частях продолжаются контрольные проверки.

Всего в течение апреля будет проведено 4048 учений различного масштаба, в том числе 812 двусторонних, на 101 полигоне и 520 объектах учебно-материальной базы.

Учения проходят на территории всех военных округов и Северного флота, а также в районах крайнего Севера, Курильских островов и на Камчатке.

Проверкам подвергаются все виды и рода войск Вооруженных Сил РФ.



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице