17.04.2021 (05:00)

В Нижегородской области минометчики танковой армии ЗВО уничтожили огневые позиции условного противника в ночное время

В Нижегородской области на полигоне «Мулино» в рамках контрольной проверки боевой готовности войск за зимний период обучения минометчики гвардейской танковой Краснознаменной армии Западного военного округа уничтожили огневые позиции и фортификационные сооружения условного противника в ночное время суток.

Военнослужащие выполнили боевые стрельбы 120-мм минометов 2С12 «Сани» на расстояния от 1000 до 2500 метров. Миномётным расчетам давалось 6 осветительных и 3 осколочных мины для попадания в мишень. При наведении минометов расчет командовал на открытие огня осветительной миной и при слабой освещенности производил наводку. Каждый расчет выполнил боевую стрельбу из гранатометов РПГ-7В, автоматов АК-74М и продемонстрировал навыки управления автомобилей «Урал» в экстремальных условиях. Более 70% артиллеристов поразили мишени с 1 попытки.

Всего в ночных занятиях было задействовано более 100 военнослужащих и около 30 единиц вооружения, военной и специальной техники танковой армии ЗВО.

В соответствии с планом подготовки Вооруженных Сил РФ в органах военного управления, соединениях и воинских частях продолжаются контрольные проверки.

Всего в течение апреля будет проведено 4048 учений различного масштаба, в том числе 812 двусторонних, на 101 полигоне и 520 объектах учебно-материальной базы.

Учения проходят на территории всех военных округов и Северного флота, а также в районах крайнего Севера, Курильских островов и на Камчатке.

Проверкам подвергаются все виды и рода войск Вооруженных Сил РФ.



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