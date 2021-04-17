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17.04.2021 (00:30)

Экипажи самолетов Ту-95мс отработали полеты в сложных метеоусловиях в Амурской области

В Амурской области в ходе контрольной проверки за зимний период в соединении дальней авиации экипажи стратегических ракетоносцев Ту-95мс выполнили полеты в сложных метеорологических условиях.

Основной задачей таких полетов является проверка правильности действий в данных метеоусловиях как днем, так и ночью, а также поддержание натренированности летного состава.

Проверялись, в том числе, умения летного состава выполнять полетные задания, ориентируясь только по бортовым приборам.

Контроль фактических погодных условий, для обеспечения безопасности полетов помимо стационарных средств, также проводился с использованием подвижной метеорологической станции ПМС-70м.

Также были проверены действия батальона аэродромно–технического обеспечения по подготовке летного поля к применению по назначению в установленные (временные рамки) сроки.

Всего в мероприятии было задействовано до 10 единиц авиационной техники.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Дальняя авиация , ВВС
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