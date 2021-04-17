17.04.2021 (03:00)

Российские миротворцы обеспечивают безопасность проведения сельскохозяйственных работ в Нагорном Карабахе



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Российские миротворцы обеспечивают безопасность проведения сельскохозяйственных работ в Нагорном Карабахе

Жители Нагорного Карабаха продолжают проведение сельскохозяйственных работ на полях и виноградниках, очищенных от взрывоопасных предметов российскими саперами.

Военнослужащие российского миротворческого контингента в свою очередь обеспечивают выполнение работ по разминированию сельхозугодий по заявкам местных администраций находящихся в непосредственной близости к линии разграничения сторон, либо в районах, где велись активные боевые действия.

«Люди здесь опасаются работать – здесь бомбы падали, снаряды, бои шли. Для того, чтобы мы спокойно могли работать – нужно разминировать территории» - сообщил председатель муниципалитета н.п. Сос Унан Григорян.

Всего с 23 ноября 2020 г. военнослужащими подразделения гуманитарного разминирования российского миротворческого контингента очищено около 2000 гектаров территории, 618 километров дорог, обнаружено и обезврежено более 25500 взрывоопасных предметов, которые уничтожаются методом подрыва на специальном полигоне с соблюдением необходимых мер безопасности.

В соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении Президента Российской Федерации, президента Азербайджанской Республики и премьер-министра Республики Армения, с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября 2020 г. объявлено полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе.

Для контроля за прекращением огня и военных действий в Нагорном Карабахе развернут миротворческий контингент Российской Федерации.

Основу российского миротворческого контингента составляют подразделения 15 отдельной мотострелковой бригады (миротворческой) Центрального военного округа.

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