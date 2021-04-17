17.04.2021 (00:00)

Участники международного конкурса «Саянский марш» завершили выполнение всех этапов соревнований

Участники международного конкурса среди горных подразделений «Саянский марш-2021» совершили двухдневный 50-ти километровый лыжный марш и завершили выполнение всех этапов соревнований. Горный маршрут конкурса проходил по территории природного парка «Ергаки» в горах Западного Саяна.

В состязаниях принимали участие 8 команд: команды России, Китая, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана, Абхазии, Южной Осетии и женская сборная Министерства обороны Российской федерации.

По итогам первого соревновательного дня лидировала команда Российской Федерации, которая показала лучший результат в заданиях по поиску пострадавшего в лавине, передвижению на лыжах в связках, стрельбе в составе отделения, спуску по закрепленной веревке, а также подъему пострадавшего по склону.

Во второй день соревнований борьба за победу оказалась наиболее напряженной. Команды профессионально выполнили специальные задачи с метанием гранат на точность, преодолели горные маршруты со скоростным спуском, выполнили разведку целей и ориентирование, а также транспортировку пострадавшего из труднодоступного района.

После общего подсчета результатов соревнований судьи определят победителя, которому достанется Кубок армейских международных игр "Саянский марш".

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