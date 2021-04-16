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16.04.2021 (21:45)

В Московском ВОКУ проведен «День инноваций»

На базе Московского высшего общевойскового командного училища под руководством Военно-научного комитета Сухопутных войск была проведена тематическая выставка «День инноваций».

На выставке были продемонстрированы более двадцати инновационных проектов, авторами которых являлись профессорско-преподавательский состав, курсанты, операторы научной роты Московского высшего общевойскового командного училища.

Кроме того, были представлены работы школьников и воспитанников Московского Президентского кадетского училища имени М.А. Шолохова. В ходе демонстрации была отобрана часть инновационных проектов для показа на Международном военно-техническом форуме «АРМИЯ-2021».

Выставку посетили руководящий состав, курсанты училища, представители ВНК.

Мероприятие, посвященное «Дню инноваций», позволило продемонстрировать достижения в областях инновационной и военно-научной деятельности.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Сухопутные войска
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