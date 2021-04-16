16.04.2021 (21:30)

Военная школа поваров Западного военного округа отметила 60-летие открытием нового учебного комплекса в Московской области

В Московской области состоялась церемония открытия нового учебного комплекса для подготовки военных поваров и пекарей. Торжество приурочено к 60-летию образования военной школы поваров Западного военного округа.

В торжественном мероприятие приняли участие руководитель Департамента ресурсного обеспечения МО РФ полковник Сергей Михельман, командование Западного военного округа, руководство школы.

Перед началом мероприятия состоялось освещение отцом Сергием - настоятелем храма Новомучеников и Исповедников Церкви Русской.

В новейший комплекс, входят три специальных класса для теоретических занятий и залы для практических занятий, оснащенные современными пекарнями и специализированными плитами, усовершенствованными разделочными местами для нарезки и чистки продуктов питания.

Военные повара и пекари совместно с шеф-поварами одних из ведущих ресторанов Москвы провели мастер-классы по приготовлению блюд и выпечке хлеба и хлебобулочных изделий.

Уже завтра на данном учебном комплексе стартует окружной этап конкурса «Полевая кухня» АрМИ-2021 где будут определены лучшие повара и пекаря ЗВО которые представят округ на всеармейском этапе, который пройдет в г. Вольске в конце мая.

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