16.04.2021 (21:15)

Центральный академический театр Российской Армии объявил о старте Всероссийского театрального фестиваля «23 дня до Победы»

Центральный академический театр Российской Армии по инициативе Минобороны России и при участии Союза театральных деятелей объявил о старте Всероссийского театрального фестиваля «23 дня до Победы». Название фестиваля было выбрано не случайно: именно столько шла Берлинская наступательная операция, одна из последних стратегических операций советских войск на Европейском театре военных действий, в ходе которой Красная армия заняла Берлин, что привело к безоговорочной капитуляции Германии. Операция продолжалась 23 дня — с 16 апреля по 9 мая 1945 года.

80 театров из 45 российских городов прислали свои заявки на участие в фестивале. География фестиваля обширна – от Москвы до Южно-Сахалинска, от Краснодара до Мурманска.

Все 23 дня фестиваля на разных сценах в разных географических точках будут сыграны спектакли о Великой Отечественной войне, памяти, о великих подвигах, о любви и победе. О победе вопреки всему.

«А зори здесь тихие» и «Завтра была война» по повестям Бориса Васильева, «Василий Теркин» по поэме Александра Твардовского, «Звездопад» по повести Виктора Астафьева, «Молодая гвардия» по роману Александра Фадеева, «Варшавская мелодия» по роману Леонида Зорина, «Небесный тихоход» по мотивам одноименного музыкального фильма Семена Тимошенко – это только часть спектаклей, заявленных в программе фестиваля.

На сцене Театра Армии в рамках фестиваля покажут спектакли «Барабанщица» по пьесе Афанасия Салынского, «Третья ракета» по повести Василя Быкова, «Вечно живые» по пьесе Виктора Розова, «С тобой и без тебя» по стихотворному сборнику Константина Симонова, «Саня, Ваня, с ними Римас» по пьесе Владимира Гуркина и иммерсивный спектакль-синемоушн «Театр Звезда» об истории Театра Армии, в том числе о том, как театр переживал годы Великой отечественной войны.

Уже сегодня фестиваль открылся на сцене Театра Армии в Москве спектаклем «Судьба одного дома» по произведениям Виктора Астафьева, Юрия Бондарева, Василя Быкова, Василия Гроссмана, Виктора Некрасова, Булата Окуджавы и Владимира Мотыля.

В Мичуринском драматическом театре сыграли «Василия Теркина», Крымский ТЮЗ показал драму «А зори здесь тихие», Луганский академический русский драматический театр им. П.Луспекаева— музыкально-поэтическую композицию «Время. Выбор. Воля», а в Дзержинском театре кукол фестиваль открылся детским спектаклем «Генкин дневник».

Информацию о программе фестиваля можно уточнить на официальном сайте Театра Российской Армии http://teatrarmii.ru/, а также в инстаграме по хештегу #23днядопобеды.

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