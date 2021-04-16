16.04.2021 (20:45)

В рамках рабочей поездки в Ульяновское отдельное гвардейское соединение ВДВ командующий войсками генерал-полковник Андрей Сердюков провел встречу с Врио Губернатора Ульяновской области Алексеем Русских и проинспектировал ход строительства объектов на территории соединения

В ходе рабочей поездки в Ульяновское отдельное гвардейское десантно-штурмовое соединение, командующий Воздушно-десантными войсками Герой России генерал-полковник Андрей Сердюков провел рабочую встречу с временно исполняющим обязанности Губернатора Ульяновской области Алексеем Русских.

В ходе встречи были обсуждены вопросы взаимодействия между Воздушно-десантными войсками, соединением и Администрацией Ульяновской области в области совместного решения различных задач, в том числе социальных вопросов личного состава соединения и военно-патриотического воспитания граждан. По итогам встречи было достигнуто соглашение о дальнейшем тесном сотрудничестве между Воздушно-десантными войсками и Ульяновской областью в различных аспектах деятельности.

По окончании встречи были возложены цветы к памятнику воинам-десантникам, погибшим при исполнении воинского долга.

В заключении работы в соединении, генерал-полковник Андрей Сердюков проинспектировал ход строительства объектов инфраструктуры военного городка.



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