16.04.2021 (20:30)

Подразделения Ульяновского отдельного гвардейского соединения ВДВ подняты по тревоге и выдвинулись на полигон Поливно для сдачи предметов боевой подготовки

В рамках контрольной проверки за зимний период период обучения, проводимой комиссией под руководством командующего Воздушно-десантными войсками Героя России генерал-полковника Андрея Сердюкова, подразделения Ульяновского отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения были подняты по тревоге и выдвинулись на полигон Поливно в Ульяновской области, где приступили к сдаче предметов боевой подготовки.

В ходе работы, командующий войсками заслушал доклад командира соединения Героя России гвардии полковника Владимира Селиверстова об итогах подготовки соединения в зимнем периоде обучения, после чего провел строевой смотр подразделений и проинспектировал ход мероприятий перевода подразделений в высшие степени готовности с практическим выходом подразделений на штатной технике в район сосредоточения.

“В рамках контрольной проверки за зимний период обучения 2021 года, комиссией под руководством командующего Воздушно-десантными войсками, соединение было поднято по тревоге, проведены все необходимые мероприятия, согласно плана проверки. Подразделения совершили марш из пункта постоянной дислокации на полигон “Поливно”, где приступили к сдаче предметов боевой подготовки” - отметил начальник штаба соединения гвардии подполковник Роман Зайцев.

В течение двух последующих недель личному составу Ульяновской “крылатой пехоты” предстоит продемонстрировать свои профессиональные навыки и умения в огневой, тактической, тактико-специальной подготовке и других предметах боевой подготовки.

Всего в проверке задействовано более 2000 военнослужащих соединения.



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