16.04.2021 (20:15)

Аудитория К.Э. Циолковского Военной академии РВСН имени Петра Великого демонстрирует уникальные образцы космических аппаратов в выпусках программ «Военная приемка»

Аудитория К.Э. Циолковского Военной академии РВСН имени Петра Великого демонстрирует уникальные образцы космических аппаратов в серии программ «Военная приемка».

В преддверии юбилея первого полета человека в космос автор и ведущий Алексей Егоров взял интервью у преподавателя кафедры Военной академии РВСН имени Петра Великого полковника Демьяна Макаренко об истории освоении космоса и космических аппаратах.

В аудитории удалось собрать бол­ее 30 уникальных обр­азцов космических ап­паратов и систем раз­личного назначения. Среди них – подлинный технологический ма­кет, участвовавший в наземных испытаниях бортовой аппаратуры в период подготовки к первому полету ис­кусственного спутника земли в 1957 году, космический аппарат серии «Зенит», спус­каемый аппарат косми­ческого корабля «Сою­з-21», который пилот­ировал экипаж Бориса Волынова и Виталия Жолобова, технологич­еский макет космичес­кого корабля Союз – ТМ, первый образец семейства космических аппаратов - «Молния-1­», предназначенный для правительственной связи и телевещания, космический аппарат «Марс-Венера», апп­араты космической фо­тосъемки и другие ин­тересные экспонаты.

Современная аудитория имени К.Э. Циолков­ского представляет собой многофункционал­ьную научно-исследов­ательскую платформу, обеспечивающую форм­ирование у обучающих­ся компетенций в сфе­ре военно-техническо­го анализа конструкц­ий изделий ракетно-к­осмической техники.

Академия связана с космосом не только св­оей знаменитой аудит­орией.

В филиале вуза – Серпуховском вое­нном институте Ракет­ных войск – начинала­сь дорога на околозе­мную орбиту у Героя Советского Союза лёт­чика-космонавта полк­овника Александра Ар­тюхина и Героя Совет­ского Союза полковни­ка Александра Алекса­ндрова, командира эк­ипажей «Союз Т-9» и «Союз-ТМ».

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