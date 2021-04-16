16.04.2021 (20:15)
Аудитория К.Э. Циолковского Военной академии РВСН имени Петра Великого демонстрирует уникальные образцы космических аппаратов в выпусках программ «Военная приемка»
Аудитория К.Э. Циолковского Военной академии РВСН имени Петра Великого демонстрирует уникальные образцы космических аппаратов в серии программ «Военная приемка».
В преддверии юбилея первого полета человека в космос автор и ведущий Алексей Егоров взял интервью у преподавателя кафедры Военной академии РВСН имени Петра Великого полковника Демьяна Макаренко об истории освоении космоса и космических аппаратах.
В аудитории удалось собрать более 30 уникальных образцов космических аппаратов и систем различного назначения. Среди них – подлинный технологический макет, участвовавший в наземных испытаниях бортовой аппаратуры в период подготовки к первому полету искусственного спутника земли в 1957 году, космический аппарат серии «Зенит», спускаемый аппарат космического корабля «Союз-21», который пилотировал экипаж Бориса Волынова и Виталия Жолобова, технологический макет космического корабля Союз – ТМ, первый образец семейства космических аппаратов - «Молния-1», предназначенный для правительственной связи и телевещания, космический аппарат «Марс-Венера», аппараты космической фотосъемки и другие интересные экспонаты.
Современная аудитория имени К.Э. Циолковского представляет собой многофункциональную научно-исследовательскую платформу, обеспечивающую формирование у обучающихся компетенций в сфере военно-технического анализа конструкций изделий ракетно-космической техники.
Академия связана с космосом не только своей знаменитой аудиторией.
В филиале вуза – Серпуховском военном институте Ракетных войск – начиналась дорога на околоземную орбиту у Героя Советского Союза лётчика-космонавта полковника Александра Артюхина и Героя Советского Союза полковника Александра Александрова, командира экипажей «Союз Т-9» и «Союз-ТМ».