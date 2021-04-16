Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

16.04.2021 (20:15)

Аудитория К.Э. Циолковского Военной академии РВСН имени Петра Великого демонстрирует уникальные образцы космических аппаратов в выпусках программ «Военная приемка»

Аудитория К.Э. Циолковского Военной академии РВСН имени Петра Великого демонстрирует уникальные образцы космических аппаратов в серии программ «Военная приемка».   

В преддверии юбилея первого полета человека в космос автор и ведущий Алексей Егоров взял интервью у преподавателя кафедры Военной академии РВСН имени Петра Великого полковника Демьяна Макаренко об истории освоении космоса и космических аппаратах.

В аудитории удалось собрать бол­ее 30 уникальных обр­азцов космических ап­паратов и систем раз­личного назначения. Среди них – подлинный технологический ма­кет, участвовавший в наземных испытаниях бортовой аппаратуры в период подготовки к первому полету ис­кусственного спутника земли в 1957 году, космический аппарат серии «Зенит», спус­каемый аппарат косми­ческого корабля «Сою­з-21», который пилот­ировал экипаж Бориса Волынова и Виталия Жолобова, технологич­еский макет космичес­кого корабля Союз – ТМ, первый образец семейства космических аппаратов - «Молния-1­», предназначенный для правительственной связи и телевещания, космический аппарат «Марс-Венера», апп­араты космической фо­тосъемки и другие ин­тересные экспонаты.

Современная аудитория имени К.Э. Циолков­ского представляет собой многофункционал­ьную научно-исследов­ательскую платформу, обеспечивающую форм­ирование у обучающих­ся компетенций в сфе­ре военно-техническо­го анализа конструкц­ий изделий ракетно-к­осмической техники.

Академия связана с космосом не только св­оей знаменитой аудит­орией.

В филиале вуза – Серпуховском вое­нном институте Ракет­ных войск – начинала­сь дорога на околозе­мную орбиту у Героя Советского Союза лёт­чика-космонавта полк­овника Александра Ар­тюхина и Героя Совет­ского Союза полковни­ка Александра Алекса­ндрова, командира эк­ипажей «Союз Т-9» и «Союз-ТМ».

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
В РВСН проходит второй этап конкурса на лучшее подразделение РХБ защиты
В РВСН прибыла первая команда новобранцев весеннего призыва
В рамках подготовки к Форуму «Армия-2021» в РВСН организовано взаимодействие с предприятиями промышленности
В соединениях РВСН проходит конкурс специалистов РХБ защиты «Безопасная среда»

Метки:
РВСН
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false