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16.04.2021 (20:00)

Тактико-огневыми упражнениями стрельб закончилась контрольная проверка у танкистов армейского корпуса Балтийского флота

Тактико-огневые упражнения стрельб (ТОУС) с военнослужащими танкового полка армейского корпуса Балтийского флота завершились на полигоне Правдинский в Калининградской области.

Танкисты поэтапно отработали задачи по тактическому отражению ударов и атак условного противника. Стрельба проходила с места и в движении, где военнослужащим приходилось преодолевать различные препятствия по пересеченной лесной и болотистой местности.

Во время боевого слаживания экипажи учились синхронно уничтожать бронетехнику условного противника с применением всех типов боеприпасов и вооружения танка. Стрельба велась из модернизированной автоматической пушки танков Т-72Б3 артиллерийскими снарядами и из крупнокалиберного пулемета.

В ходе стрельб командиры подразделений проверяли полученные их подчиненными в ходе учебного периода знания и навыки по повышению качества, темпа стрельбы и дальности эффективного огня из танкового вооружения.

Занятия с танковыми подразделениями проводятся в рамках комплексной итоговой проверки, которая началась в армейском корпусе Балтийского флота в начале апреля.

В тактико-огневых упражнениях стрельб из танков Т-72Б3 принимали участие около 300 военнослужащих, было задействовано более 50 единиц военной техники.

Отдел информационного обеспечения Балтийского региона (г. Калининград)
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Метки:
Западный военный округ , Балтийский флот
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