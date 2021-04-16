16.04.2021 (19:30)

ВКС провели шестую авиационную тренировку военного парада над подмосковным Алабино

Воздушно-космические силы (ВКС) провели шестую тренировку авиационной части военного парада над площадкой в подмосковном Алабине. В ней приняли участие более 70 самолётов и вертолетов ВКС.

Особенностью авиационного парада в 2021 году станет новый элемент — пролёт стратегического ракетоносца Ту-160 дальней авиации в сопровождении звена самолётов Су-35С Центра показа авиационной техники.

Также впервые в этом году открывают воздушную часть парада три тяжелых транспортных вертолёта Ми-26, за которыми пролетят транспортно-боевые вертолёты Ми-8, ударные Ми-35, Ка-52 и пилотажная группа «Беркуты» на Ми-28Н.

Также в составе парадного строя авиации задействованы стратегические ракетоносцы Ту-160 и Ту-95МС, самолёты-заправщики Ил-78, самолёты военно-транспортной авиации Ил-76, истребители Су-35С, бомбардировщики Су-34, Су-24М и другие типы авиатехники.

Завершают авиационную часть самолёты МиГ-31К и Су-57, а также три группы самолётов «тактическое крыло» Липецкого авиацентра, «кубинский бриллиант» в составе пилотажных групп «Русские Витязи» на Су-30СМ и «Стрижи» на МиГ-29, а также шесть штурмовиков Су-25, которые окрасят небо в цвета российского флага.

Все полеты выполняются на высотах от 180 до 550 метров и на скорости от 200 до 550 километров в час.

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