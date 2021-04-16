16.04.2021 (19:01)

Противолодочные корабли Балтийского флота отразили воздушный налет условного противника

В рамках планового учения экипажи малых противолодочных кораблей «Алексин» и «Кабардино-Балкария» соединения кораблей охраны водного района Балтийского флота выполнили артиллерийские стрельбы по воздушным целям в одном из полигонов боевой подготовки флота.

Расчеты артиллерийских установок АК-176М и АК-630М кораблей отработали задачи по отражению атак средств воздушного нападения условного противника, движущихся с различных высот и направлений с выполнением практических стрельб.

Кроме того, экипажи в заданных районах осуществили постановку оборонительных учебных мин, которые позже обезвредил рейдовый тральщик.

Морские минные заграждения применяются для воспрепятствования прохода судов противника по морским коммуникациям, а также для затруднения проникновения его кораблей, подводных лодок, торпед и др. плавучих средств в гавани, порты, на рейды и к местам высадки морских десантов. При устройстве таких заграждений применяются контактные и неконтактные морские мины.

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