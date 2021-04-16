16.04.2021 (18:56)

В Объединенном штабе ОДКБ состоялись переговоры по подготовке совместных учений с Коллективными силами

С 15 по 16 апреля в Объединенном штабе Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) состоялись первые штабные переговоры по организации и проведению совместных учений с Коллективными силами ОДКБ, спланированных к проведению в 2021 году.

В ходе переговоров рассмотрены и обсуждены основы замыслов проведения совместных учений, составы аппарата руководства, оперативных групп и привлекаемых контингентов государств – членов ОДКБ.

В рамках оперативно-стратегического учения «Боевое братство-2021» в Центрально-Азиатском регионе коллективной безопасности предусмотрено проведение четырех совместных учений.

На территории Республики Таджикистан в целях отработки задач обеспечения действий Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ запланированы специальные учения с силами и средствами разведки «Поиск-2021» и с формированиями материально-технического обеспечения «Эшелон-2021», а также совместное учение с Коллективными силами оперативного реагирования ОДКБ «Взаимодействие-2021».

На территории Российской Федерации запланировано совместное учение с миротворческими силами ОДКБ «Нерушимое братство-2021».

В ходе переговоров достигнута договоренность, что сроки проведения учений и порядок выполнения мероприятий по их подготовке могут быть скорректированы в зависимости от эпидемиологической ситуации в государствах – членах ОДКБ и принимаемых в связи с этим профилактических мерах.

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