16.04.2021 (18:46)

Центр боевого применения и переучивания летного состава морской авиации ВМФ в Ейске завершил обучение очередной группы специалистов для морской авиации ВМФ России

В Центре боевого применения и переучивания летного состава морской авиации ВМФ России в Ейске состоялся выпуск курсантов учебного батальона, которые завершили цикл подготовки.

Назначенная приказом главнокомандующего Военно-Морским Флотом адмирала Никола Евменова экзаменационная комиссия детально оценила уровень знаний и навыков, полученных курсантами учебного батальона центра в ходе трехмесячной программы обучения.

В рамках цикла подготовки более 90 курсантов прошли обучение в соответствии с планом подготовки младших авиационных специалистов для соединений морской авиации по четырем военно-учетным специальностям, связанным с применением наземных средств обслуживания авиационной техники и средств поиска и поражения подводных лодок.

После сдачи контрольных экзаменов военнослужащие направлены в части морской авиации флотов ВМФ России для дальнейшего прохождения службы.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице