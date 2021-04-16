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16.04.2021 (18:46)

Центр боевого применения и переучивания летного состава морской авиации ВМФ в Ейске завершил обучение очередной группы специалистов для морской авиации ВМФ России

В Центре боевого применения и переучивания летного состава морской авиации ВМФ России в Ейске состоялся выпуск курсантов учебного батальона, которые завершили цикл подготовки.

Назначенная приказом главнокомандующего Военно-Морским Флотом адмирала Никола Евменова экзаменационная комиссия детально оценила уровень знаний и навыков, полученных курсантами учебного батальона центра в ходе трехмесячной программы обучения.

В рамках цикла подготовки более 90 курсантов прошли обучение в соответствии с планом подготовки младших авиационных специалистов для соединений морской авиации по четырем военно-учетным специальностям, связанным с применением наземных средств обслуживания авиационной техники и средств поиска и поражения подводных лодок.

После сдачи контрольных экзаменов военнослужащие направлены в части морской авиации флотов ВМФ России для дальнейшего прохождения службы.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Военно-Морской Флот
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