16.04.2021 (18:46)
Центр боевого применения и переучивания летного состава морской авиации ВМФ в Ейске завершил обучение очередной группы специалистов для морской авиации ВМФ России
В Центре боевого применения и переучивания летного состава морской авиации ВМФ России в Ейске состоялся выпуск курсантов учебного батальона, которые завершили цикл подготовки.
Назначенная приказом главнокомандующего Военно-Морским Флотом адмирала Никола Евменова экзаменационная комиссия детально оценила уровень знаний и навыков, полученных курсантами учебного батальона центра в ходе трехмесячной программы обучения.
В рамках цикла подготовки более 90 курсантов прошли обучение в соответствии с планом подготовки младших авиационных специалистов для соединений морской авиации по четырем военно-учетным специальностям, связанным с применением наземных средств обслуживания авиационной техники и средств поиска и поражения подводных лодок.
После сдачи контрольных экзаменов военнослужащие направлены в части морской авиации флотов ВМФ России для дальнейшего прохождения службы.