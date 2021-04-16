Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

16.04.2021 (18:34)

Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 ЗВО на учении в Воронежской области уничтожили командный пункт условного противника

На полигоне Алферовский (Воронежская область) экипажи бомбардировочного авиационного полка Ленинградской армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа бомбовыми ударами поразили передвижной командный пункт условного противника.

По замыслу учения, в ходе патрулирования условного участка боевых действий самолёты-разведчики обнаружили районы сосредоточения огневых средств противника.

Для уничтожения вражеских сил с аэродрома Бутурлиновка в воздух были подняты сверхзвуковые истребители-бомбардировщики Су-3, для осуществления сброса бомб по мишеням, имитирующим передвижной командный пункт, колонны бронетехники и живой силы противника.

Экипажи бомбардировщиков отработали авианалёты с разных направлений и точечный сброс авиабомб по наземным целям.

Всего в мероприятии было задействовано более 10 истребителей-бомбардировщиков Су-34 и около 80 человек из числа летного и инженерного состава.

Пресс-служба Западного военного округа
Новости по теме:
Экипаж корабельного вертолета Ка-27ПЛ морской авиации Балтийского флота выполнил комплекс задач в море
Артиллеристы общевойсковой армии ЗВО выполнили стрельбы беглым огнём по манёвренным целям в ходе сбора в Воронежской области
В параде Победы в Нижнем Новгороде будут задействованы ОТРК «Искандер-М» гвардейской танковой армии ЗВО
В Нижегородской области завершился окружной этап конкурса АрМИ-2021 «Отличники войсковой разведки»

Метки:
Авиация , Самолеты , Западный военный округ , ВВС
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false