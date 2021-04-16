16.04.2021 (18:34)

Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 ЗВО на учении в Воронежской области уничтожили командный пункт условного противника

На полигоне Алферовский (Воронежская область) экипажи бомбардировочного авиационного полка Ленинградской армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа бомбовыми ударами поразили передвижной командный пункт условного противника.

По замыслу учения, в ходе патрулирования условного участка боевых действий самолёты-разведчики обнаружили районы сосредоточения огневых средств противника.

Для уничтожения вражеских сил с аэродрома Бутурлиновка в воздух были подняты сверхзвуковые истребители-бомбардировщики Су-3, для осуществления сброса бомб по мишеням, имитирующим передвижной командный пункт, колонны бронетехники и живой силы противника.

Экипажи бомбардировщиков отработали авианалёты с разных направлений и точечный сброс авиабомб по наземным целям.

Всего в мероприятии было задействовано более 10 истребителей-бомбардировщиков Су-34 и около 80 человек из числа летного и инженерного состава.

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