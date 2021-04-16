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16.04.2021 (18:24)

Боевые пловцы отряда ПДСС Черноморского флота обезвредили подводную мину времён Великой Отечественной войны

Военнослужащие отряда по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами (ПДСС) Черноморского флота обезвредили подводную мину времён Великой Отечественной войны, обнаруженную на дне Чёрного моря на рейде Севастополя на расстоянии 1000 метров от берега.

Боеприпас, предположительно являющийся образцом корабельной якорной мины КБ-3 образца 1931 года, был обнаружен на глубине 15 метров специалистами отряда в ходе выполнения плановых мероприятий.

В связи с существующим риском детонации вместо подъёма мины на поверхность или разминирования боеприпаса на месте было принято решение об уничтожении мины способом дистанционного подрыва специальным зарядом на дне моря.

В ходе мероприятия боевые пловцы вышли в море на противодиверсионном катере П-835, заняли назначенный район, обеспечили требования безопасности проведения подрывных работ и спустили под воду водолаза отряда для закладки подрывного заряда.

После подготовительных работ водолаз поднялся на борт и катер занял район, безопасный для подрыва боеприпаса.

В назначенное время мина была успешно обезврежена подрывным способом.

В проведении операции было задействовано около 10 военнослужащих отряда ПДСС Черноморского флота.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Черноморский флот , Южный военный округ
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