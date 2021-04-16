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16.04.2021 (18:16)

Экипаж корабельного вертолета Ка-27ПЛ морской авиации Балтийского флота выполнил комплекс задач в море

В Балтийском море экипаж вертолета Ка-27ПЛ морской авиации Балтийского флота совместно с противолодочными боевыми расчетами сторожевого корабля «Ярослав Мудрый» отработал противолодочную задачу и противодиверсионный облет акватории.

За время проведения учения с кораблём Балтийского флота экипажем палубного вертолета проведено более 10 посадок на корабль в дрейфе и на ходу, часть из которых будет выполнена в темное время суток.

Ночные полеты занимают особое место в программе подготовки вертолетчиков. Каждый пилот должен обладать навыками управления вертолетом в условиях ограниченной видимости, когда необходимо выполнить полетное задание, осуществить безопасные взлет и посадку на палубу корабля, ориентируясь исключительно по приборам.

Отработка взаимодействия между экипажем корабля и летным составом морской авиации Балтийского флота является одним из элементов боевой подготовки моряков и летчиков.

В рамках совместных действий вертолетчики отработали тактические приемы поиска и слежения за подводными лодками условного противника, а также осуществили взаимодействие с кораблем при выполнении противодиверсионных задач в морском полигоне флота.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Балтийский флот , Морская авиация , Вертолеты , Западный военный округ
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