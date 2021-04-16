16.04.2021 (17:07)

В Центральном научно-исследовательском институте ВВС прошли мероприятия, посвященные 60-летию первого полета человека в космос

В Центральном научно-исследовательском институте Военно-воздушных сил состоялись праздничные мероприятия, приуроченные к 60-летию первого полёта человека в космос.

Они проводились на базе Научно-исследовательского испытательного центра авиационно-космической медицины и военной эргономики.

Выбор места не случаен: старший лейтенант Юрий Гагарин проходил службу в том числе и здесь.

В мероприятиях приняли участие военнослужащие Воздушно-космических сил, ветераны, имеющих прямое отношение к становлению российского космоса, кадеты школы-интерната с первоначальной летной подготовкой имени трижды Героя Советского Союза Александра Покрышкина.

Настоящий космический дух встрече задали приветственные выступления летчика-космонавта дважды Героя Советского Союза генерал-полковника Петра Климука, академика РАН Александра Разумова, начальника отдела авиационной медицины Межгосударственного авиационного комитета Сергея Ивашова, а также последующие доклады об исторической роли организаций и видных деятелях науки в становлении и развитии отечественной космонавтики.

На месте проведения мероприятий была развернута выставочная экспозиция «История медико-биологического обеспечения пилотируемых полетов в космос». Гости ознакомились со стендовой базой центра авиационно-космической медицины.

Помимо этого, была организована научно-практическая конференция «Авиационно-космическая медицина, авиационная психология и военная эргономика. Становление, состояние и перспективы развития». В ней приняли участие представители ведущих вузов и научных организаций страны, чьими усилиями развиваются отечественная авиация и космонавтика сегодня.

Кроме того, состоялось открытие мемориальной доски выдающимся деятелям авиационной и космической медицины — генералам медицинской службы Сергею Гозулову, Павлу Васильеву и Евгению Карпову.

В заключение для участников и гостей праздника выступил Академический дважды Краснознаменный ордена Красной Звезды ансамбль песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова.

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