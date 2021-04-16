16.04.2021 (17:29)

Юнармейцы Чукотки стали лауреатами ежегодной премии «Горячее сердце»

Юнармейский отряд «Ориентир» вошел в число победителей ежегодной Всероссийской премии «Горячее сердце». Активисты из поселка Провидения Чукотского автономного округа ведут работу по сохранению памяти о своих земляках, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны.

Премия «Горячее сердце» присуждается неравнодушным детям и подросткам, которые совершают героические поступки, помогают людям в трудной жизненной ситуации, реализуют социально-значимые проекты. Юнармейский отряд «Ориентир», сформированный несколько лет назад из добровольцев движения «Память поколений», занимается поиском и сбором информации о земляках – участниках Великой Отечественной войны. Все данные в будущем станут частью книги о ветеранах-провиденцах.

«Ребятами проделана огромная работа по сбору материала о наших предках, воевавших с немецко-фашистскими захватчиками. Мало найти информацию, ее еще нужно обработать, систематизировать, а в некоторых случаях и связаться с родными. Все это направлено на то, чтобы узнать судьбы тех, кто здесь родился, проживал, а потом был призван на фронт. Таким образом мы узнаем все новые и новые факты проявления мужества, отваги и героизма фронтовиков, подарившим всем нам жизнь и мирное небо над головой», — отметил начальник Главного штаба Юнармии Никита Нагорный.

Под руководством старших наставников юнармейцы уже обработали более 2,5 тыс. личных дел. Поиски продолжаются, информация дополняется данными портала Министерства обороны «Подвиг народа». Все найденные сведения пополняют народную летопись «Бессмертный полк», а также портал «Дорога памяти» Минобороны России.

Юнармейцы из отряда «Ориентир» ведут поисковые работы и на местных кладбищах, изучают таблички, устанавливают принадлежность человека к периоду Великой Отечественной войны и с помощью социальных сетей пытаются найти родственников. При возможности обмениваются с ними информацией. Благодаря работе, проделанной юнармейцами, список участников Великой Отечественной войны, проживавших на территории Провиденского района, увеличился более чем на 300 имен.

Также среди лауреатов Александр Меркулов из Красноярского края. Юнармеец из города Ужура помог задержать опасного магазинного вора. А Богдан Миронов из Севастополя создал свой проект на базе городского отделения Юнармии. Теперь все желающие в возрасте от 14 до 30 могут пройти специальную подготовку и овладеть практическими навыками оказания первой медицинской помощи. Сначала ребята много тренируются. Потом участвуют в соревнованиях и чемпионатах, подтверждающих их умения. Не так давно две лучшие юнармейские команды из Севастополя победили на соревнованиях по этому виду спорта на кубок Российского университета дружбы народов в Москве.

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