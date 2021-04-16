16.04.2021 (17:47)

Артиллеристы общевойсковой армии ЗВО выполнили стрельбы беглым огнём по манёвренным целям в ходе сбора в Воронежской области

Военнослужащие артиллерийских подразделений общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО) выполнили стрельбы беглым огнём по манёвренным целям в ходе сбора в Воронежской области.

Во время стрельб перед артиллерийскими батареями стояла задача поразить до 10 высокоманёвренных целей за одну минуту. Для достижения цели каждый расчет орудия применял тактику беглого огня — совершал выстрел немедленно по готовности, а не по получению команды.

В ходе учения военнослужащие поразили свыше 50 различных мишеней, имитировавших боевые машины пехоты, бронеавтомобили и многоцелевые автомобили повышенной проходимости. Стрельба проводилась прямой и полупрямой наводкой на расстоянии до 2 тыс. метров.

Для успешного выполнения задачи от артиллеристов требовалось слаженность в заряжании, корректировании орудий и распределении целей среди батареи. По завершении стрельб военнослужащие расчётов самоходных артиллерийский орудия отработали совершение противоогневого манёвра.

Всего к стрельбам привлекалось более 500 военнослужащих артиллерийский подразделений общевойсковой армии ЗВО, было задействовано свыше 60 единиц вооружения, военной и специальной техники.

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