16.04.2021 (17:35)

Около 80 тыс. военнослужащих и гражданского персонала ЦВО прошли вакцинацию первым компонентом препарата от коронавирусной инфекции

В Центральном военном округе (ЦВО) первым компонентом препарата «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») против коронавирусной инфекции привились около 80 тыс. военнослужащих и гражданского персонала.

Вакцинация проходила исключительно добровольно на основании письменного согласия военнослужащих. Перед вакцинацией все прошли медосмотр с термометрией и тестированием на наличие антител. После ввода препарата в течение получаса все военнослужащие находятся под контролем врачей.

Недавно в округ была доставлена пятая партия препарата из 55 тыс. доз. Воспользоваться вакциной смогут новобранцы весеннего призыва. Вчера состоялась первая отправка призывников в Вооруженные Силы РФ со сборных пунктов военных комиссариатов Кемеровской и Новосибирской областей. Всего из регионов дислокации ЦВО весной будет призвано более 52 тыс. человек.

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