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16.04.2021 (17:23)

В параде Победы в Нижнем Новгороде будут задействованы ОТРК «Искандер-М» гвардейской танковой армии ЗВО

В Нижнем Новгороде в военном параде в ознаменование 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне будут задействованы оперативно-тактические ракетные комплексы (ОТРК) «Искандер-М» гвардейской танковой Краснознаменной армии Западного военного округа (ЗВО).

Военнослужащие отдельной ракетной бригады танкового объединения ЗВО совершили марш более 200 километров на ОТРК «Искандер-М» в сопровождении сотрудников военной автомобильной инспекции из Ивановской области в Нижний Новгород для участия в параде Победы. Сейчас боевые машины проходят комплексную диагностику и обслуживания в преддверии первой совместной тренировки пеших и механизированных колон.

Всего в параде Победы в Нижнем Новгороде примут участие более 1,2 тыс. военнослужащих, будет задействовано свыше 150 единиц вооружения и военной техники соединений и воинских частей гвардейской танковой армии ЗВО.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Военные парады
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