16.04.2021 (16:56)

Первые призывники из Сибири отправились к местам прохождения военной службы

Со сборных пунктов военных комиссариатов Кемеровской и Новосибирской областей прошла первая в текущем году отправка новобранцев в воинские части для прохождения срочной службы в рамках весеннего призыва.

Молодое пополнение прибывало на сборные пункты в автобусах с соблюдением социальной дистанции. По прибытии каждый призывник прошел термометрию и сдал тест на COVID-19. Ранее молодые люди были обеспеченны средствами индивидуальной защиты в районных комиссариатах.

На сборных пунктах каждого призывника обеспечили комплектом летней и зимней формы одежды, несессером, банковской картой, сим-картами, медицинскими масками и антисептиками.

Всего в Сибири в первый день было отправлено в войска более 100 человек. Первые команды отправились в Западный и Восточный военные округа. По прибытии к месту прохождения военной службы молодое пополнение поместят на двухнедельный карантин.

В ходе весеннего призыва с территории Сибирского федерального округа для прохождения военной службы по призыву в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации будут отправлены около 10 тыс. человек.

Весенний призыв стартовал 1 апреля и завершится 15 июля текущего года.

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