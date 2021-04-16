16.04.2021 (17:13)

В Московской области салютный дивизион ЗВО провёл первую тренировку праздничного артиллерийского салюта 9 мая

В Подмосковном Алабине состоялась первая из пяти тренировок военнослужащих отдельного гвардейского салютного дивизиона Западного военного округа (ЗВО) имени маршала артиллерии Владимира Михалкина, который 9 мая произведёт праздничный артиллерийский салют в Москве.

Дивизион укомплектован 72 салютными установками 2А85 на базе грузового автомобиля КамАЗ. Каждая установка состоит из шести модулей различного калибра — от 105 до 310 мм. Специальное программное обеспечение, которым оснащены установки, позволяет проектировать и моделировать сценарий салюта, добиваясь бесконечного разнообразия картин, и сделать салют красочным и интересным.

Управление салютными установками программируется в соответствии с готовым сценарием. Оператору установки перед началом салюта достаточно лишь нажать кнопку пуска. Время выстрела корректируется автоматизированной системой до миллисекунд. Легендарные 76-мм орудия ЗИС-3 образца 1942 года в День 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне произведут 30 праздничных залпов в Москве.

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