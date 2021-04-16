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16.04.2021 (17:07)

В Самарской области состоялась первая отправка новобранцев в войска

Самарская область одной из первых начала отправки новобранцев весеннего призыва в войска. Сегодня на сборном пункте региона состоялись торжественные проводы первых 40 человек, которые отправятся служить в Центральный и Южный военные округа.

Накануне отправки призывники получили военную форму одежды в зависимости от рода и вида войск и сегодня впервые приняли участие в построении личного состава в военном обмундировании. Ветераны Вооруженных Сил и другие почетные гости сказали новобранцам напутственные слова. Поддержать молодых людей приехали и творческие коллективы региона. Они спели для участников торжества военно-патриотические песни разных жанров. После исполнения Гимна Российской Федерации состоялось первое прохождение призывников торжественным маршем.

В мероприятии также принял участие военный комиссар Самарской области полковник Алексей Вдовин. Он пожелал новобранцам успехов в прохождении военной службы и рассказал об особенностях призыва в 2021 году.

«Весной текущего года из региона будет призвано на военную службу и направлено для ее прохождения в Вооружённые Силы РФ, другие войска и воинские формирования более 2,9 тыс. человек. А графики работы 46 призывных комиссий составлены с учетом разграничений по датам явки призывников с целью предотвращения скученности людей», — сказал военный комиссар.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Призывник , Военная служба по призыву , Центральный военный округ
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