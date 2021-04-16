16.04.2021 (16:43)

На территории сборного пункта Воронежской области прошли праздничные мероприятия в честь Дня призывника

На территории сборного пункта Воронежской области прошли праздничные мероприятия и брифинг военного комиссара региона Сергея Панкова, посвященные Дню призывника. Мероприятия посетили школьники со всех районов Воронежа, воспитанники военно-патриотических клубов и участники общественных движений области, а также представители муниципальной и районных делегаций Воронежа.

Для посетителей была организована демонстрация современного и исторического оружия и техники общевойсковой армии Западного военного округа, оборудование подразделений Росгвардии и сотрудников МЧС. Также для гостей была организована полевая кухня и показные выступления по рукопашному бою и специальной подготовке.

В ходе брифинга военный комиссар Воронежской области Сергей Панков рассказал об итогах осенней призывной кампании 2020 года, а также о нормах призыва и специальных мероприятиях по недопущения распространения коронавирусной инфекции.

«Если до призыва в армию призывник не успел сделать вакцинацию, при желании его привьют в воинской части», — заявил военком, завершая брифинг по санитарно-эпидемиологических нововведениях весенней призывной кампании.

Всего мероприятия посетило около 300 граждан Воронежской области. Норма призыва и отправки граждан в войска для региона составила около 3 тыс. человек.

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