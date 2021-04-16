16.04.2021 (16:31)

В параде Победы в Екатеринбурге впервые задействуют американский «Студебеккер» образца 1941 года

Военнослужащие автобронетанковых подразделений Центрального военного округа (ЦВО) восстановили по архивным чертежам знаменитый военный грузовик «Студебеккер», поставлявшийся в советскую армию в годы Великой Отечественной войны по ленд-лизу. Восстановленная ретро-техника впервые примет участия в проезде механизированной колонны парада Победы в Екатеринбурге.

На начальном этапе восстановительно-реставрационных работ военнослужащие ЦВО воссоздали утраченные детали кузова, шасси, вооружения исторической военной техники. На стадии сборки особое внимание уделялось точности подгонки узлов и частей. Техника прошла первую обкатку и готова к покраске, которая пройдет в конце апреля.

Основой для воссоздаваемого «Студебеккера» стало шасси крупнотоннажного грузового автомобиля повышенной проходимости ЗиЛ-157, сходное с иностранным грузовиком по габаритам.

Также технические специалисты ЦВО отреставрировали пару серийных советских бронетранспортеров образца 1950 года БТР-40, которые были доставлены в Екатеринбург с базы хранения вооружения в Подмосковье.

Справочно:

Во время Великой Отечественной войны «Студебеккер» был одним из наиболее распространенных грузовиков Красной Армии и главной автомобильной базой советских реактивных систем залпового огня БМ-13 «Катюша». Особое уважение знаменитый «студер», как его называли фронтовые шоферы, заслужил за свою мощность, грузоподъемность и неприхотливость в эксплуатации.

БТР-40 (ГАЗ-40) — советский лёгкий бронетранспортёр 1950-х годов использовался, помимо перевозки личного состава мотострелковых частей, преимущественно в качестве многоцелевой разведывательной, связной или командирской машины, а также артиллерийского тягача.

Всего к военному параду в Екатеринбурге будет привлечено около 2,5 тыс. человек, в том числе порядка 1,5 тыс. от Министерства обороны РФ, будет задействовано свыше 100 единиц современной и исторической военной техники и более 10 летательных аппаратов.

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