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16.04.2021 (17:20)

В Нижегородской области завершился окружной этап конкурса АрМИ-2021 «Отличники войсковой разведки»

В Нижегородской области на базе отдельной разведывательной бригады гвардейской танковой армии Западного военного округа (ЗВО) завершился третий отборочный этап конкурса АрМИ-2021 «Отличники войсковой разведки» среди лучших разведывательных подразделений ЗВО.

Военнослужащие соревновались в точности стрельбы из различных видов стрелкового оружия, преодолении «тропы разведчика», вождении боевых разведывательных машин БРМ-1К в сложных условиях местности с преодолением искусственных и естественных препятствий. Последним испытанием для разведчиков стал марш-бросок на пять километров по пересеченной местности с полной боевой выкладкой.

В третьем этапе конкурса приняли участие около 150 военнослужащих разведывательных подразделений, было задействовано свыше 40 единиц вооружения, военной и специальной техники. Победителем этапа стала команда гвардейской танковой армии, которая 15 мая в Новосибирске представит ЗВО на всеармейском этапе конкурса.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , АрМИ , Отличники войсковой разведки
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