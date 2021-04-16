16.04.2021 (16:18)

За 15 лет военнослужащие купили 22,5 тыс. квартир по военной ипотеке в регионах Приволжского федерального округа

С 2006 года военнослужащие купили более 22,5 тыс. квартир по программе «Военная ипотека» в 11 регионах Приволжского федерального округа. Об этом сообщила начальник Самарского отдела ФГКУ «Росвоенипотека» Юлия Соскова в ходе пресс-конференции, посвященной 15-летию со дня создания ФГКУ «Росвоенипотека».

«За 15 лет существования накопительно-ипотечной системы военнослужащие купили более 22,5 тыс. квартир по программе «Военная ипотека» в зоне ответственности Самарского отдела ФГКУ «Росвоенипотека», а это 11 регионов Приволжского федерального округа», — сказала Юлия Соскова.

Она отметила, что средняя площадь купленного жилья составила около 80 кв. метров. Больше всего квартир было куплено в Самарской, Оренбургской и Нижегородской областях соответственно.

Представитель «Росвоенипотеки» также рассказала о новых изменениях в законодательстве для участников накопительно-ипотечной системы. Она особо подчеркнула, что по НИС военнослужащий имеет право заключить договор долевого участия, купить квартиру на вторичном рынке или оформить дом с земельным участком.

«Росвоенипотека» адаптирует систему под текущие потребности участников накопительно-ипотечной системы, например, использование семейного капитала для приобретения жилья или погашения долга по кредитному договору. Последние изменения в законодательстве допускают приобретение жилья по договору долевого участия с размещением средств на счете эскроу, что значительно расширит возможности участника НИС», — сказала Юлия Соскова.

Для решения вопросов по заключению договора целевого жилищного займа и реализации прав организована работа горячей линии. Каждый участник НИС или его представители могут получить консультацию с учетом своего временного часового пояса.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице