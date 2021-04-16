16.04.2021 (15:48)

В Мордовии началась отправка новобранцев в войска в рамках весеннего призыва

Сегодня в рамках весеннего призыва началась отправка новобранцев в войска из Республики Мордовия. Служить отправились около 50 человек. Всего за время весеннего призыва из региона планируется направить около 1000 новобранцев.

По словам военного комиссара Мордовии полковника Игоря Тихомирова, при отправке со сборного пункта призывников обеспечивают средствами индивидуальной защиты на весь путь следования. Каждый новобранец в обязательном порядке сдает тест на коронавирусную инфекцию.

Военный комиссар республики ранее отмечал, что призыв пройдёт со всеми с соблюдением правил противоэпидемиологической обстановки.

В военном комиссариате организована работа прямой телефонной линии, по которой родители и призывники могут проконсультировать по вопросам призыва (8-834-238-55-14).

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