16.04.2021 (15:59)

Истребители-бомбардировщики Су-34 ЦВО уничтожили аэродром условного противника на учении в Курганской области

Экипажи многофункциональных истребителей-бомбардировщиков Су-34 Центрального военного округа (ЦВО) рамках контрольной проверки за зимний период обучения уничтожили аэродром и самолеты условного противника на учении, завершившемся на полигоне в Курганской области.

В ходе учения экипажи Су-34 выполнили подлёт в район боевого применения и нанесли одиночные ракетные удары по наземным целям. Для уничтожения аэродромной инфраструктуры и самолетов условного противника истребители-бомбардировщики выполнили пуски неуправляемых авиационных ракет С-13 класса «воздух-поверхность», действуя с различных направлений и высот. Кроме того, экипажи отработали противоракетное маневрирование, полёты на предельно малых высотах, а также элементы маневренного боя с перехватом учебных воздушных целей.

Все практические действия летчиков фиксировались средствами объективного контроля, которые установлены на боевых самолетах, а также на земле в районе боевого применения. Анализ полученных данных показал стопроцентное поражение всех целей.

В летно-тактическом учении, прошедшем в рамках контрольной проверки, было задействовано 12 истребителей-бомбардировщиков Су-34, более 200 военнослужащих из числа летного, инженерно-технического состава, группы управления и обеспечения полетов.

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