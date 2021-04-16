16.04.2021 (15:40)

С соединениями 58-й общевойсковой армии ЮВО проведены тактические учения в Крыму в составе разнородных тактических групп

Соединения 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) отработали учебно-боевые задачи в составе разнородных тактических на общевойсковом полигоне Опук в Крыму.

Действия командного состава объединения на полевом пункте управления оценил командующий войсками ЮВО генерал армии Александр Дворников.

Офицеры на пункте боевого управления продемонстрировали способность решения задач приданными подразделениями в составе тактических групп в ходе двустороннего тактического учения.

Командующий войсками ЮВО отметил эффективность нешаблонных подходов при формировании тактических групп под конкретные задачи.

«Тактическая группа как конструктор — должна включать в себя подразделения, способные выполнить поставленную задачу, а также силы и средства прикрытия и обеспечения живучести», — пояснил генерал армии Александр Дворников.

Напомнив офицерам о сбережении личного состава, вооружения и техники, командующий войсками ЮВО уточнил порядок применения подразделений различных родов войск в зависимости от задач и данных о противнике.

С учетом боевого опыта современных вооруженных конфликтов в составе тактических групп соединений ЮВО сегодня могут быть задействованы мощные танковые и артиллерийские подразделения либо мобильные мотострелковые роты на бронетранспортерах. Для обеспечения живучести привлекают подразделения радиоэлектронной борьбы, противовоздушной обороны, радиационной, химической и биологической защиты, инженерных войск, расчеты беспилотной авиации, противотанковые и снайперские подразделения.

В рамках контрольной проверки за зимний период обучения двусторонние тактические учения впервые проводятся одновременно на различных полигонах ЮВО. Соединения и воинские части отрабатывают задачи в обороне во взаимодействии с силами 4-й армии ВВС и ПВО ЮВО, Черноморского флота и Каспийской флотилии.

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