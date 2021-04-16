16.04.2021 (15:20)

На полигоне Опук в Крыму оборудовали огневой городок для всех типов вооружений мотострелкового соединения

На общевойсковом полигоне Опук Южного военного округа (ЮВО), расположенном в юго-восточной части Крымского полуострова на берегу Чёрного моря, оборудован огневой городок для выполнения упражнений учебных стрельб из всех типов вооружения мотострелкового соединения.

На протяжении пяти километров расположены друг за другом директрисы для танков, боевых машин пехоты, бронетранспортеров, стрелковые поля для артиллерийских орудий и самоходных артустановок, реактивных систем залпового огня и различного стрелкового вооружения от автомата до гранатомета.

Командующий войсками ЮВО генерал армии Александр Дворников поручил обеспечить стрельбище самым современным мишенным оборудованием.

«Полигон должен стать основным местом профессиональной выучки военнослужащих армейского корпуса Черноморского флота, его территория позволяет интенсивно проводить занятия по огневой подготовке и вождению одновременно со специалистами всех подразделений воинских частей объединения береговых войск Черноморского флота», — подчеркнул генерал армии Александр Дворников.

Командующий войсками ЮВО в новом огневом городке оценил организацию занятий контрольной проверки мотострелковых соединений 58-й общевойсковой армии ЮВО. При этом он поставил задачу проверить на полигоне практические навыки операторов противотанковых управляемых комплексов «Фагот» и «Хризантема».

Контрольная проверка войск ЮВО за зимний период обучения проводится по утвержденному плану подготовки войск на 2021 год под руководством командующего войсками ЮВО генерала армии Александра Дворникова. К ней привлечены войска всех объединений округа, в том числе Черноморского флота и Каспийской флотилии.

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