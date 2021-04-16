16.04.2021 (14:57)

Экспедиция Северного флота и РГО обнаружила советскую подводную лодку типа «К», подорванную немецкой миной

В основной пункт базирования Мурманск после завершения первого и второго этапов совместной комплексной экспедиции Северного флота и Русского географического общества (РГО) под названием «Помни войну» возвратились многофункциональное судно тылового обеспечения «Эльбрус», ледокол «Илья Муромец» вспомогательного флота и гидрографическое судно «Ромуальд Муклевич».

Суда в полном объёме выполнили плановые и попутные задачи по океанографическому изучению Баренцева моря в интересах общего мореплавания. В ходе исследований было выполнено более 4 тыс. км съёмки рельефа дна способом маршрутного промера. Дополнительно многофункциональным судном тылового обеспечения «Эльбрус» проведена инструментальная оценка рельефа дна, по результатам которой подтверждено нахождение в пределах немецкого минного заграждения «Бантос-А» подводной лодки типа «К» (крейсерская подводная лодка ХIV серии) или «Катюша».

В ходе обследования дна было установлено, что корпус лодки разрушен на три части, при этом она сильно опутана рыболовными сетями. На основании визуального обследования можно сделать вывод о том, что предполагаемой причиной её гибели был подрыв на немецкой мине с последующей детонацией собственного боезапаса.

Из-за большого количества сетей классификация производилась по отдельным незакрытым ими элементам, в частности, антенне радиосвязи, шпигатам на корпусе, а также характерным внутренним устройствам (баллонам высокого давления, трубопроводам шахты вентиляции и т.д.), а также размерениям корпуса. Судя по поднятому зенитному перископу, лодка находилась на перископной глубине.

Идентификация подводной лодки будет продолжена. Планируется установление её тактического номера.

Кроме того, по недавно полученным данным рыбаков Мурманского тралового флота было обнаружено затонувшее судно, которое служило причиной многочисленных обрывов тралов. Сведения о нём нанесены на государственные морские навигационные карты. Это послужит предупреждением для участников рыбного промысла в этом районе.

Ледоколом «Илья Муромец» в центральной части Баренцева моря в результате инструментальной оценки рельефа дна уточнены данные по местоположению и размерениям затонувшего судна, которое представляет интерес для дальнейшего изучения.

Гидрографическое судно «Ромуальд Муклевич» выполнило поиск погибших в годы Великой Отечественной войны подводных лодок Северного флота М-122 и М-175. В заданных районах обнаружено ещё одно затонувшее судно, не показанное на картах, однако установить местоположения обеих «Малюток» пока не удалось.

По результатам проведённого послепоходового анализа поиска М-175 с учётом дополнительного изучения отечественных и немецких донесений судам, участвующим в Комплексной экспедиции, в дальнейшем будет назначен новый район исследований. В случае, если и там подводную лодку не удастся обнаружить, её поиски в зоне юрисдикции Российской Федерации будут завершены.

Все полученные материалы работ после обработки будут переданы в профильные учреждения для пополнения государственных банков океанографической информации.

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