16.04.2021 (14:41)

Юнармейцы Амурской области проводили военнослужащих на строительство новой ветки Байкало-Амурской магистрали

Юнармейский отряд «Наследники славы» из города Свободный Амурской области принял участие в отправке первого эшелона военнослужащих 50-й отдельной железнодорожной бригады Восточного военного округа (ВВО) для строительства новой ветки Байкало-Амурской магистрали (БАМ). Военнослужащие этой бригады являются шефами юных патриотов.

«Очень волнительно… Наши старшие товарищи и наставники отправляются в длительную и очень ответственную командировку. Особенно впечатлил торжественный марш: как гордо под звуки оркестра военнослужащие двигались строевым шагом. Меня переполняют эмоции от того, что мы стали свидетелями очень важного события как для железнодорожных войск, так и для страны в целом» — поделилась впечатлениями юнармеец Дарья Батылина.

Продолжительность пути эшелона с техникой составит 632 км. На это уйдет почти два дня. По словам командира 50-й отдельной железнодорожной бригады ВВО Виталия Климовича, до Нового года в планах выполнить земляные работы в объеме 600 тыс. кубических метров от станции Улак до станции Верхнезейск. А это ни много, ни мало восемь километров.

«На место работ выдвигается 350 человек и 30 единиц техники. Это землеройные машины. Наша бригада затронет реконструкцию восточного участка БАМа протяженность 80 километров», — подчеркнул офицер.

Свидетелями исторического события стали не только юнармейцы. На торжественном мероприятии присутствовал ветеран железнодорожных войск Игорь Артеменко, принимавший участие в «стройке века» — ведении первой ветки БАМа. Как отметил ветеран, у этого рода войск колоссальный опыт строительства таких дорог. Ведь именно военные железнодорожники сооружали восточный участок в семидесятых годах, когда БАМ был объявлен Всесоюзной ударной комсомольской стройкой. западным и центральным участками в то время занималась молодежь. И сейчас, молодежь не останется в стороне, добавил начальник штаба Юнармии Амурской области.

«Юнармейцы испытывают гордость за старших товарищей, которым поручили такую важную миссию, имеющую национальную значимость. Военнослужащие бригады для юных патриотов — пример добросовестного служения Родине», — уточнил он.

Ребята стараются не подводить своих наставников, из рук которых в свое время получили эмблему железнодорожных войск.

«Мальчишки и девчонки из школы №8 одними из первых в городе Свободный Амурской области вступили в наше движение. В 2017 году юнармейский отряд «Наследники славы» насчитывал 25 человек. А сегодня цифра уже близка к сотне. Юнармейцы берут пример с офицеров, которые не жалеют личного времени и обучают молодежь военно-прикладными наукам. Сейчас у ребят идет активная фаза подготовки к параду Победы, чтобы 9 мая пройти по центральным улицам города вместе с военнослужащими в одном строю», — рассказал начальник Главного штаба Юнармии трехкратный чемпион мира, шестикратный чемпион Европы, серебряный призёр Олимпийских игр Никита Нагорный.

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